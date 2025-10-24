Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Çarşamba günü ücretsiz ulaşım sağlanacak bazı toplu taşıma hatları; Başkentray (Ankara), Marmaray (İstanbul), İZBAN (İzmir), Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu olurken, bu hatlarda 29 Ekim günü boyunca vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 29 Ekim günü Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel olarak demiryolu ve raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceği hükme bağlandı.

ANKARA (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, vatandaşlar birçok raylı sistem hattında ücretsiz ulaşım imkânından faydalanacak.

Türkiye Cumuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

