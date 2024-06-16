Manisa protokolü, Kurban Bayramı arifesinde Polisevi’nde bayramlaştı. Manisa Valisi Enver Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Manisa protokol üyeleri katıldı.MANİSA (İGFA) - Kurban Bayramı arifesinde Manisa protokolü Manisa Valisi Enver Ünlü’nün ev sahipliğinde Polisevi’nde bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Vali Enver Ünlü’nün yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı P.Alb. Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe kaymakamları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Manisalılar katıldı. Vali Enver Ünlü, törene katılanları kapıda karşılayarak tek tek tokalaştı, bayramlarını kutladı. Daha sonra Vali Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, masaları gezerek konuklarla sohbet etti, bayramlarını kutladı. Başkan Zeyrek de, konuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti, taleplerini dinledi. Başkan Zeyrek, isteyen konuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

VALİ ÜNLÜ, BAYRAM İÇİN TEMENNİLERDE BULUNDU Manisa Valisi Enver Ünlü, konukları ziyaretinin ardından bir konuşma yaptı. Bayramların birlik ve beraberlik üzerindeki önemine vurgu yapan Vali Ünlü, herkesin bayramını kutladı, iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Seyahat edecekleri de uyaran Vali Ünlü, hız ve trafik kurallarına uymaları, seyahatin sonunun bayram olması temennisinde bulundu.

Kaynak: igf