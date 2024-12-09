MÜSİAD Bursa Şubesi, Mesleki Liseler Hamilik Projesi kapsamında düzenlediği değerlendirme toplantısında, bu yıl projeye dahil olan 16 meslek lisesinin öğrencilerini, öğretmenlerini ve müdürlerini ağırladı.BURSA (İGFA) - Eğitimin ve üretimin buluştuğu anlamlı etkinlikte, MÜSİAD üyesi iş insanları ve projeye katılan öğrenciler deneyimlerini paylaşırken, program, iş dünyası ile eğitim sektörü arasındaki güçlü iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak yaptığı konuşmada, meslek liselerinin bireysel ve toplumsal kalkınmadaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Şenocak, “Bursa gibi üretim odaklı bir şehirde Meslek Liseleri Hamilik Projesi’ni hayata geçirmek, gençlerimize güçlü bir gelecek sunma misyonumuzun en somut adımlarından biridir. 15 sektör kurulumuzu 17 okulumuzla eşleştirerek güçlü bir ekosistem oluşturduk. Bu model, öğrencilerimize teorik eğitimin ötesinde sektörel deneyim kazandırırken, sanayicilerimizin de nitelikli iş gücüne ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bugün burada gördüğümüz dayanışma, sadece Bursa için değil, Türkiye'nin geleceği için de umut vericidir.” dedi.

‘USTA-ÇIRAK KÜLTÜRÜ YENİDEN CANLANIYOR’

Konuşmasında meslek liselerinin iş dünyasına katkılarından bahseden MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay da “Meslek liseleri, gençlerimize yalnızca bilgi ve beceri kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda onları etik değerler ve çalışma disiplini ile donatıyor. Usta-çırak ilişkisiyle yetişen gençlerimiz, sadece mesleklerini değil, kültürel ve ahlaki değerlerimizi de geleceğe taşıyor. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, iş hayatına çok daha hazır bireyler olarak yetişiyor.” ifadelerini kullandı.

Bursa Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da mesleki eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti. Alireisoğlu, “Meslek liseleri, gençlerimize mesleki becerilerin yanı sıra özgüven ve tutku kazandırıyor. Bursa’da meslek liselerini tercih eden öğrenci oranının yüzde 17 artmış olması, bu eğitime duyulan güvenin bir göstergesidir. Mesleki eğitim, sadece bireylerin değil, toplumun kalkınması için de hayati bir öneme sahiptir.” diye konuştu.