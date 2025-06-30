Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025’te 5 bine yakın olaya müdahale etti; Akhisar’daki orman yangınına karşı mücadele sürerken, Başkan Dutlulu vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı gece gündüz demeden özveriyle mücadele ediyor.

Akhisar’daki orman yangınının üçüncü gününde de sahada olan ekipler, 1 Ocak 2025’ten bu yana 4 bin 939 olaya müdahale etti. Bunların 4 bin 27’si yangın, 520’si kurtarma operasyonu, 355’i trafik kazası ve 37’si sel-su baskını olayları oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, modern ekipmanlarla donatılmış itfaiye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu vurgulayarak, “Ekiplerimize canla başla çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ancak yangınların çoğu insan kaynaklı. Artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya çağırıyorum” dedi.

Dutlulu, anız yakma ve sigara izmariti gibi ihmallerin yangınlara yol açtığını hatırlatarak, “Yangınla mücadele hepimizin görevi. Vatandaşlarımızın hassasiyeti, ekiplerimizin yükünü hafifletecek ve daha yeşil bir Manisa için önemli bir adım olacak” diye konuştu. İtfaiye, vatandaşları yangınlara karşı sorumlu davranmaya davet ediyor.