Metina Bölgesi Pençe Kilit Harekat alanında 10 askerimizin PKK unsurlarının yoğun dron saldırısıyla yaralandığı iddialarının artık iddia olmaktan çıkıp bir gerçek haline dönüştüğünü belirten gazeteci Ardan Zentürk, Milli Savunma Bakanlığı ve iktidarın bu konuda sessiz kalışına tepki gösterdi.

Zentürk, “Milli Savunma Bakanlığı 10 gazinin Hukukunu ele almış değil. Açıklama yok. Açıklansa süreç mi zarar görecek? Ne süreci var ki ne zarar görecek? Adamların ne halt olduğunu hepimiz biliyoruz, birbirimizi kandırmayalım, ne süreci?” diye konuştu. Saldırıyı günler önce duyurduğunu hatırlatan Zentürk önceki açılım süreci döneminde yapılmış hataların tekrarlamaması uyarısında bulunduğunu belirtip şunları söyledi:

“O hatalar; aman süreç tehlikeye girmesin diye PKK'nın askeri hareketlerine sağlanan kolaylık ve göz ardı etmeler, aylarca süren bir yılı aşan bir zamanda 900 küsür şehit vermemize neden olan hendek barikat savaşlarının temelini atmıştı. Bunlar daha silah milah bırakmıyor, bırakmayacaklar da. Sakın ha böyle süreç müreç laflarına bakarak bu işlere hoşgörülü yaklaşmayın diyoruz.”

ŞAMİL TAYYAR ÇOK NET BİLGİLER VERDİ

Konuyla ilgili olarak 3 dönem AKP milletvekiliği yapmış olan gazeteci yazar Şamil Tayyar’ın yaptığı açıklamalara da dikkat çeken Ardan Zentürk değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Kendisini yakından tanırım, Şamil Tayyar kıdemli bir gazetecidir. Onun AKP’li kimliği çerçevesinde baktığınız zaman o bile bakın ne diyor; Kuzey Irak'taki Pençe Kilit bölgesinde askerlerimize dronlarla alçak bir saldırı düzenlendi. 5. komando taburuna bağlı ikisi üsteğmen, biri ast subay, yedisi onbaşı, toplam 10 askerimizin yaralandığı, ilk aşamada Işıklı Sahra Hastanesi'e tedavi altına alındığı üçün durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Şamil Tayyar net bilgi veriyor. Dron saldırısına ilişkin görüntüler ve yaralılarımızın isimleri bizde mevcut, hadisenin hassasiyeti nedeniyle yayınlamıyorum diyor. Bu vahim hadise ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın sessizliği ilginç. Kimse kusura bakmasın, bu alçak saldırıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunludur. Baştan beri söylüyorum; saklayamazsınız… Şimdi bunu niye saklıyorsunuz. Kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi bir zorunluluğunuz var. Saldırıyı gerçekleştirenler PKK içinde çözüm karşıtları mı? PKK'nın örgütsel eğilimi mi? Arkasında hangi güçler var? Tüm sorular cevap bulmalıdır. Başımızı kuma gömmenin kimseye faydası yoktur. Bravo Şamil’e…

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KANDİL’İ SURİYE’YE TAŞIMA OPERASYONU

Gelen bilgilere göre; Kandil'dekiler Amerika'dan ve İsrail'den de aldıkları güvenceler çerçevesinde Suriye'ye geçmeye hazırlanmışlar. Çünkü Amerika ve İsrail, Suriye ve yönetimine el koyduğu için kuzeydoğu Suriye artık oradakilerin de güvenlikli bölgesi haline dönüşmüş durumda. Çünkü PKK YPG, Hakan Fidan'ın ileri sürdüğünün aksine silah bırakmıyor. Tam tersine emir komuta zinciri çerçevesinde federal bir Suriye için yapılanmasını sürdürüyor. Bakmışlar ki Irak coğrafyasında vaziyetleri vahim, bunlar da oraya (Suriye’ye) geçmeye çalışıyor. Zaten MİT Başkanıyken Sayın Fidan demedi mi; Bize ısrarla Hasek'deki PKK YPG unsurları PKK'nın devamıdır diye… Tabi ki doğal olarak o devama kaçıyor adam. Oradaki vatansever subay kurmaylar, Pençe Kilitteki alandakiler fark ediyorlar. Bunu fark edince PKK’lılar panikliyorlar, kendilerini korumak için dron saldırısı yapıyor. Bizimkilerin ilk ateş açması falan yok. Onların paniği var; Eyvah fark edildik, bir an önce biz bir dağıtalım ortalığı, kaçalım diyorlar. Hikaye bu, gelen bilgiler bu yönde. Amaçları; Kandil'i Suriye coğrafyasında güvenlikli bir alana nasıl taşırız? Kürt yönetimi bu konuda nasıl bir garantörlük sağlayabilir yönündeki çabaların bir ürünü olduğu ifade ediliyormuş…

Kaynak:yeniçaggazetesi.com.tr