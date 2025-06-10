Bunlar da ilginizi çekebilir

Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır. Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Manisa protokolünün de hazır bulunduğu törene katılan vatandaşlar, Başkan Zeyrek’in Manisa’ya kazandırdığı hizmetleri ve halkla kurduğu güçlü bağı anarak gözyaşlarına boğuldu.

Binlerce Manisalı, Zeyrek’e veda etmek için belediye önüne akın etti.

İlk tören öncesi belediye binasına Türk Bayrağı ve Zeyrek’in fotoğrafı asıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için ilk tören belediye önünde düzenlendi. Binlerce vatandaş, sevilen başkanı son yolculuğuna uğurladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için, bugün belediye binası önünde duygusal tören düzenlendi.