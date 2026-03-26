Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı yeni tebliğle, milletlerarası tahkimde tarafların ücret konusunda anlaşamaması halinde uygulanacak hakem ücret tarifesi belli oldu. Süreç, ücretin kapsamı ve ödeme koşulları ayrıntılı biçimde düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ', hakem ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önemli kurallar getirerek uygulamadaki belirsizlikleri gidermeyi amaçladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, taraflar ile hakem ya da hakem kurulu arasında ücret konusunda bir anlaşma bulunmaması veya tahkim sözleşmesinde bu konuda hüküm yer almaması halinde, ücretler doğrudan bu tarifeye göre belirlenecek.

Yeni düzenleme, hakem ücretinin kapsamını da açık şekilde tanımlarken, kararın düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması gibi süreçler ek ücrete tabi olmadı. Tebliğde dikkat çeken bir diğer husus hakem kurulu başkanına ödenecek ücret oldu. Buna göre başkanın ücreti, diğer hakemlere ödenecek tutarın yüzde 10 fazlası olarak hesaplanacak. Bazı durumlarda hakem ücretinin kısmen ödenmesi ya da hiç ödenmemesi de düzenlendi. Hakemin görevinin belirli nedenlerle sona ermesi veya yargılamanın erken aşamada bitmesi halinde ücretin dörtte biri ya da yarısı ödenebilecek. Bazı özel durumlarda hakemlere hiç ücret ödenmemesi de mümkün olacak.

Tebliğe göre hakemlik ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesiyle birlikte hak kazanacak. Tebliğe göre verilecek ücretler şu tabloya göre hesaplanacak.

