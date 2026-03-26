Bursa'nın içme suyu geleceğini uzun yıllar güvence altına alacak olan Çınarcık Barajı İçme Suyu Temini Projesi'nde sona yaklaşıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü heyeti, günlük 300 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin son parçalarının test ve tedarik işlemleri için Almanya ve Slovakya'daki üretici fabrikalarda incelemelerde bulundu.

ARITMA TESİSİ TAMAMLANIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2024'te yüzde sıfır ile devraldığı Çınarcık Barajı İçme Suyu Temini Projesi'nde sona yaklaştı. BUSKİ eliyle yürüttüğü projede daha önce Çınarcık-Dobruca ve Görükle-Ürünlü by-pass hatlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, projenin en önemli ayaklarından Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni de tamamlama aşamasına getirdi.

ALMANYA VE SLOVAKYA'YA ÖNEMLİ ZİYARETLER

Çınarcık Barajı'ndan sağlanacak içme suyu ile desteklenecek günlük 300 bin metreküp kapasiteli modern arıtma tesisi için BUSKİ Genel Müdürlüğü heyetinden Almanya ve Slovakya'ya önemli ziyaretler gerçekleştirildi. Heyet, arıtma tesisinin son ekipmanları olan mono pompalar ve filtre presin test ve tedarik süreçleri için üretici fabrikalarda incelemelerde bulunuldu. Söz konusu ekipmanların temini ile tesisin tamamlanma aşamasına geleceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey liderliğinde, BUSKİ ekiplerinin gece gündüz çalışması ile yakın zamanda tamamlanacak Çınarcık İçme Suyu Projesi sayesinde, kentin 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacının sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde karşılanması hedefleniyor.