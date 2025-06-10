CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın dostu ve yol arkadaşı olan Manisalı bir ismin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.MANİSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşam mücadelesine yenik düşen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için duygusal bir veda konuşması yaptı.

Manisa’nın önemli bir değerini yitirdiğini vurgulayan Özel, “Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz yol arkadaşımı kaybettim" dedi.

Özel, "Siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımı kaybettim. Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Hakkınızı helal edin” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Genel Başkanımız Özgür Özel:"Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz yol arkadaşımı kaybettim. Siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımı kaybettim.Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Hakkınızı helal edin." pic.twitter.com/ebvj1qGp7j— CHP ???????? (@herkesicinCHP) June 10, 2025