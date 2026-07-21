MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes'in uzun yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözmek için hayata geçirdiği 120 milyon TL yatırım bedelli İçme Suyu İletim Hattı Projesi'nde önemli bir aşamayı daha tamamladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, proje kapsamında yapımı süren 1.500 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun temelini attı.

Başkan Dutlulu, bu önemli altyapı yatırımının tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinin 22 yıllık içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Orhan Gökdemir ile mahalle muhtarlarının katılımıyla proje alanında incelemelerde bulunuldu.

Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet, içme suyu deposunun temelini attı.

120 MİLYON TL'LİK DEV ALTYAPI YATIRIMI

Toplam 120 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında 38,5 kilometrelik içme suyu isale hattı, 1.500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi, biriktirme depoları ve sistemin uzaktan izlenmesini sağlayacak SCADA sistemi hayata geçiriliyor.

Yatırım sayesinde ilçenin içme suyu iletim kapasitesi artırılırken, suyun daha güvenli, kaliteli ve verimli şekilde yönetilmesi sağlanacak.

'GÖRDES'İN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın her ilçesinde olduğu gibi Gördes'te de altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Dutlulu, güçlü altyapının güçlü bir geleceğin temeli olduğunu vurguladı. Dutlulu, tamamlandığında uzun yıllar hizmet verecek yatırımın Gördes'in yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

MODERN SİSTEMLERLE GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ HİZMET

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç da proje tamamlandığında ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti. SCADA sistemi sayesinde şebekenin anlık olarak izleneceğini, olası arızalara çok daha hızlı müdahale edilebileceğini ifade eden Kılıç, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yatırımın 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Projenin tüm etaplarının hizmete alınmasıyla birlikte Gördes ilçe merkezinin 22 yıldır devam eden içme suyu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak.