Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde bulunan Karamürsel Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ve yoğun kullanıma bağlı olarak yıpranan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentin 12 ilçesinde altyapı ve üstyapıyı birlikte ele alan Büyükşehir ekipleri, ulaşım konforunu artırmak için sahada yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda son olarak Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Caddesi baştan sona yenilendi.

Toplam 540 metre uzunluğundaki caddede, elektrik hatları yer altına alınarak altyapı güçlendirilirken, ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. Modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulacak olan yolda kaldırımlar da yenilenecek.

ASFALT YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından deformasyona uğrayan asfalt zemin tamamen elden geçirildi.

Toplam 540 metre uzunluğundaki caddede ilk olarak plent miks temel çalışması gerçekleştirildi, ardından binder asfalt serimi yapılarak yol daha dayanıklı ve konforlu hale getirildi. Yapılan çalışmaların, yol ömrünü uzatması ve sürüş güvenliğini artırması hedefleniyor.

ALTYAPI SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Bölge için önemli bir yatırım olan elektrik hatlarının yer altına alınması sürecinde oluşan yol bozulmaları, Büyükşehir ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede giderildi.

Böylece cadde, altyapı ve üstyapı açısından eş zamanlı olarak iyileştirilmiş oldu. Çalışmalar asfaltla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki süreçte yol çizgileri çekilecek, park cepleri düzenlenecek ve yaya kaldırımları baştan sona yenilenecek. Bu düzenlemelerle birlikte hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve düzenli bir ulaşım imkânı sağlanacak.

YOĞUN GÜZERGAHA MODERN DOKUNUŞ

D-130 Karayolu'na paralel konumda bulunan ve Karamürsel sahiline ulaşım sağlayan cadde, gün içerisinde yoğun araç trafiğine ev sahipliği yapıyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi ve caddenin modern bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Karamürsel Caddesi; yenilenen asfaltı, düzenli park alanları ve modern kaldırımlarıyla bölgeye değer katan önemli bir ulaşım hattı olacak.