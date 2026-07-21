LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklara yalnızca sağlık alanında değil; eğitim, sosyal yaşam, kültür ve sanat faaliyetleriyle de destek olmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü sahneye taşıyan konser, gönüllü koro şefi Ece Bayseler yönetiminde gerçekleşti. Saksafon eşliğinde seslendirilen LÖSEV Marşı ve LÖSEV şarkısı dinleyicilerin büyük beğenisini toplarken, repertuvarda yer alan Zülfü Livaneli'nin ''Özgürlük'' ve Barış Manço'nun ''Gülpembe'' eserleri dinleyiciler tarafından hep bir ağızdan seslendirildi.

MÜZİĞİN GÜCÜYLE UMUT VE DAYANIŞMA MESAJI

Müze Gazhane'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen konserde, LÖSEV Gönülden Sesler korosu toplumsal farkındalık oluşturdu. Gönüllüler ve ailelerin birlikte oluşturduğu koronun gösterdiği performans büyük alkış alırken, Barış Manço'nun ''Gülpembe'' eserinin seslendirildiği bölümde tüm katılımcılara LÖSEV'in umudunu ve sevgisini simgeleyen turuncu kalp şeklindeki anahtarlıklar hediye edildi.

LÖSEV'DE HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEYLER MUTLAKA VAR!

Türkiye genelinde 8 milyondan fazla gönüllüsüyle en çok gönüllü üyeye sahip STK olan LÖSEV herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. İlkokuldan üniversiteye kurumlardan emeklilere kadar LÖSEV'de herkesin lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukları yaşama bağlamak için yapabileceği bir şeyler var.