Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu Saruhanlı'ya taşıdı. İlçede düzenlenen geniş katılımlı iftar programında vatandaşlar aynı sofrada buluşurken, iftar sonrasında sergilenen Hacivat-Karagöz, jonglör ve sihirbazlık gösterileri hem çocuklara hem de ailelere keyifli anlar yaşattı.

MANİSA (İGFA) - Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen iftar programa Saruhanlı halkı yoğun ilgi gösterdi.

İftar sofrasına; Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve binlerce vatandaş konuk oldu. Samimi bir atmosferde açılan oruçların ardından, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle geceye renk katıldı.

İftar programının ardından yerel yönetim anlayışı doğrultusunda bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Saruhanlı'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir heyeti, mahallelerin ihtiyaçlarını, vatandaşların beklentilerini ve öncelikli projeleri masaya yatırdı.

Programda konuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, 'Bugün burada bir aradayız ancak içimizde bir burukluk var. Geçen yıl bu sofrada Ferdi Başkanımızla beraberdik. Kendisini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kısa süre önce kaybettiğimiz Saruhanlı'nın evladı Gülşah Başkanımızı da unutmadık. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya Saruhanlımıza sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Saruhanlı için Büyükşehir Belediyemizle omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz.'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ise yaptığı konuşmada birlik mesajı vererek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun sizlere en kalbi selamlarını getirdim. Tuttuğunuz oruçların ve dualarınızın kabul olmasını diliyor; şimdiden Ramazan Bayramı'nın hepimize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum' dedi.