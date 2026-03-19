Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 4 bin 303 kapalı yolcu durağını modern ekipmanlarla düzenli olarak temizleyerek vatandaşların toplu ulaşımı daha hijyenik ve konforlu kullanmasını sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların toplu ulaşımı daha konforlu, güvenli ve hijyenik koşullarda kullanabilmesi amacıyla kapalı yolcu duraklarında temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı durakların temiz, düzenli ve sağlıklı kalması için ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Bu çalışmalar sayesinde duraklar hem hijyenik hale getiriliyor hem de vatandaşların bekleme alanları daha kullanışlı bir görünüme kavuşuyor.

4 BİN 303 KAPALI DURAK TEMİZLENİYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde farklı özelliklere sahip toplam 4 bin 303 kapalı yolcu durağı belirli periyotlarla titizlikle temizlenip bakımdan geçiriliyor. Modern ekipmanlarla donatılmış 3 adet durak yıkama aracı 12 ilçede aktif olarak görev yaparken her ay yaklaşık 2 bin kapalı yolcu durağı yıkanarak hijyenik hale getiriliyor.