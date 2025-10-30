Manisa Dostlar Meclisi, bu hafta anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Akhisar Dostlar Meclisi ile İzmir Manisa ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği (MANİLDER) üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve toplumsal dayanışmayı bir araya getirdi.

Toplantının açılışında, geçtiğimiz hafta vefat eden Manisa Dostlar Meclisi'nin kurucu üyelerinden Seyfettin Ayakyay rahmet ve minnetle anıldı. Katılımcılar, Ayakyay'ın aziz ruhu için Kur'an okuttu ve dualar etti.

Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar yaptığı açıklamada ' Bu hafta toplantımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi. Cumhuriyetimizin kazanımlarını hep birlikte konuştuk. Tüm üyelerimiz ve misafirlerimiz Cumhuriyet vurgulu konuşmalar yaptılar. Cumhuriyeti Manisa Dostlar Meclisinde kutladık. Geçen hafta kaybettiğimiz Manisa Dostlar Meclisimizin temel taşlarından sevgili büyüğümüz Seyfettin Ayakyay'ı rahmet ve minnetle andık, kendisinin aziz ruhuna Kuran okuttuk dualar ettik. Mekanı cennet olsun inşallah. Bunun yanı sıra bu ay Meme kanseri farkındalık ayı, bu konuyu da çok önemsiyoruz, bu konuya da vurgular yapıldı. Tüm katılımcılarımız toplantı başlamadan yakalarına pembe kurdele taktılar. Finalde Manisamız için kalbi atan ve şehrimizin daha iyi bir konuma gelebilmesi isteği ile çalışmalar yapan MANİLDER, Akhisar Dostlar Meclisi ve Manisa Dostlar Meclisi ortak çalışmalar yapmakta olduğumuzu, yapmaya devam edeceğimizi ve özellikle seçim döneminde Manisalı hemşehrilerimizin haklarının yenmemesi ve Ankara'dan yapılacak atama adayların karşısında olacağımızı basınımızın önünde deklare ettik. Çok verimli bir toplantı oldu, Manisa Lobisi büyük bir hızla gelişiyor.

Akhisar Dostlar Meclisinin kıymetli sözcüleri sayın Doğan Ensivri ve sayın Hüsnü Erer beyefendilere ve Akhisar Dostlar Meclisinin birbirinden değerli üyelerine, Manilder başkanı sayın İsmail Akarsu ve MANİLDER'in değerli yönetici ve üyelerine katılımları için çok teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.' dedi.

MANİLDER Başkanı İsmail Akarsu 'Manisa'yı konuştuk, Cumhuriyet dileklerimizi paylaştık. Tanışma ve kaynaşma açısından da çok verimli bir toplantı oldu' ifadelerini kullandı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.