Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı (DENÇEV), çevre laboratuvarcılığı alanındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

DENİZLİ (İGFA) - DENÇEV, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) aldığı Akreditasyon Sertifikası ile sunduğu analiz hizmetlerinin ulusal ve uluslararası geçerliliğini resmen belgeledi.

AKREDİTASYONUNU YENİLEDİ, KAPSAMINI GENİŞLETTİ



TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında gerçekleştirilen belge yenileme ve kapsam genişletme denetimleri, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından titizlikle yürütüldü. DENÇEV, bu zorlu süreci başarıyla tamamlayarak hem mevcut akreditasyonunu yeniledi, hem de hizmet kapsamını genişletti.



BEŞ TEKNİK ALANDA YETKİN HİZMET



Beş teknik alanda faaliyet gösteren DENÇEV, Numune Alma, Numune Kabul ve Raporlama, Mikrobiyoloji, Kimya ve Kömür Servisi birimleriyle çevre analizlerinde hızlı, güvenilir ve tarafsız sonuçlar sunuyor. Modern laboratuvar altyapısı, güçlü teknolojik donanımı ve bilimsel temellere dayalı çalışma anlayışı ile öne çıkan DENÇEV, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin en donanımlı çevre laboratuvarlarından biri olarak gösteriliyor. Sürekli gelişim vizyonuyla çalışan DENÇEV, mevcut hizmetlerinin yanı sıra Ar-Ge odaklı projelerle çevre analizlerinde öncü rolünü güçlendiriyor. TÜRKAK akreditasyonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlik Belgesi', laboratuvarın bilimsel ve tarafsız hizmet anlayışının bir neticesi olduğu belirtildi.



DESKİ GENEL MÜDÜRÜ BEŞLİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI



DENÇEV'in elde ettiği bu başarının ardından DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, emeği geçen personele teşekkür ederek, 'Denizli'mizin ve ülkemizin sağlıklı çevre koşullarına ulaşması adına büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. DENÇEV'in bu denetim sürecinden başarıyla geçmesinde emeği olan tüm personelimize özverili çalışmaları, teknik bilgi birikimleri ve disiplinli yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun liderliğinde bu başarı takım çalışmasının, bilimsel anlayışın ve sürekli gelişim vizyonunun bir sonucudur' ifadelerini kullandı.