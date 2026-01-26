Başkan Büyükakın, Türkiye'ye örnek proje Gonca'nın bir benzeri olacak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemeler yaptı. Başkan Büyükakın, merkezi en kısa zamanda özel bireylerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Vinsan Kampüsü'nde inşa ettiği ve Türkiye'ye örnek olan projesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bir benzeri, Gebze Millet Bahçesi'nde hayata geçiriliyor.

Özel bireylerin sosyalleşmesini ve hayatta daha aktif rol alabilmesini amaçlayan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi hızla yükseliyor. Başkan Tahir Büyükakın da Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte inşaatı inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükakın, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'ni en kısa zamanda özel bireylerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi, 'Böylece daha çok goncamıza hizmet etme imkanımız olacak' dedi.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Gebze Millet Bahçesi'nde, 6.751 metrekarelik bir alanda inşa edilecek Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

ÇOK AMAÇLI SALON VE KÜTÜPHANE

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.