Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi kazandırdı. Açılışta konuşan Başkan Besim Dutlulu, 'Sosyal belediyeciliği büyüterek sürdüreceğiz. Demirci'de Manisa'nın 14'üncü kent lokantasını açıyoruz' dedi.

MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesini hizmete açtı.

Toplu açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, belediye yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Besim Dutlulu, Demirci'de tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından sosyal projelerle ilçeye değer katmaya devam ettiklerini belirterek, '2025 yılı Demirci için hizmet yılı oldu. Eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız. Sındırgı Yolu için verdiğimiz sözü tutacağız ve çalışmalara başlayacağız' dedi.

Sosyal belediyeciliğin Manisa'da bir marka haline geldiğini vurgulayan Dutlulu, 'Biz zengini değil, halkı mutlu eden bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Kent lokantaları bu anlayışın sembolü oldu. Bugün Manisa'nın 14'üncü kent lokantasını Demirci'de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kent lokantalarının esnafla rekabet etmediğini belirten Başkan Dutlulu, yeni dönemde Manisa Kart sistemiyle lokantacı esnafla iş birliği yapılacağını da açıkladı. Dutlulu, 'Yapacağımız protokollerle Manisa'daki her lokanta, kent lokantası hizmeti verebilecek' dedi. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Demirci hizmetle büyür. İlçemiz için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesilmesi adından Başkan Dutlulu, tezgâhın başına geçerek vatandaşlara ilk servisi kendi elleriyle yaptı.