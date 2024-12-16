Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki Yuvamız Manisa Çocuk Eğitim Merkezleri’nde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında renkli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde, çocuklar Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinin kültürel zenginliklerini tanıdı. Yöresel kıyafetler, lezzetler ve yerli üretimin önemi miniklere eğlenceli bir şekilde anlatıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuvamız Manisa Çocuk Eğitim Merkezleri, 3-5 yaş aralığındaki çocukların eğitimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle, çocuklar yerli üretimin önemi hakkında bilgilendirildi.

Etkinlikler kapsamında minikler, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine ait yöresel kıyafetleri giydi. Her bölgenin meyve, sebze ve yöresel yemeklerinin sergilendiği standlar kuruldu. Ayrıca, sınıflarda çocukların katıldığı çeşitli oyunlar oynandı. Bu sayede minikler, hem farklı kültürleri tanıdı hem de yerli üretimin kıymetini öğrendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve öğretmenler de etkinliklere katılarak miniklerin mutluluğuna ortak oldu. Yerli Malı Haftası’nda çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuldu.