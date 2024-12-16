Manisa Büyükşehir Belediyesi, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmelerine destek olmak amacıyla ücretsiz ‘Hamile Yogası ve Doğuma Hazırlık Eğitimi’ düzenlemeye başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri amacıyla ücretsiz ‘Hamile Yogası ve Doğuma Hazırlık Eğitimi’ veriyor.

Eğitim sürecinde, anne adaylarına gebeliklerini fiziksel ve zihinsel olarak dengeli bir şekilde geçirmeleri için destek sağlanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, başarı belgeleri törenle teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Sağlıklı Doğum, Sağlıklı Toplum’ ilkesi doğrultusunda düzenlediği eğitimlerde anne adaylarının gebelik sürecinde bilinçlenmesini hedefliyor.

Anne adaylarının doğuma fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak daha iyi hazırlanmasını amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoga dersleriyle anne adaylarının postür bozukluklarının önlenmesi, kas ve sinir sisteminin güçlendirilmesi, vücutta biriken gerginliklerin azaltılması ve doğum sonrası depresyon riskinin düşürülmesi amaçlıyor. Bunun yanı sıra, doğuma hazırlık eğitimi ile ebeveynlerin hamilelik, doğum ve lohusalık dönemlerine dair bilinçlenmesi sağlanarak kaygılarının azaltılması ve aile mutluluğunun artırılması da eğitimde hedeflenen amaçlar arasında yer alıyor.