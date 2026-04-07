Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin su ihtiyacını kesintisiz karşılamak adına sondaj çalışmalarına hız verdi. 2025 yılında 115 sondajı tamamlayan MASKİ, 2026 yılında 300 milyon liralık dev bir yatırımla 155 yeni sondaj açmayı hedefliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ve artan su ihtiyacına karşı önlemlerini artırıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla şehrin dört bir yanında yeni su kaynakları sisteme dahil ediliyor. 2026 planlaması kapsamında açılacak 155 sondajın dağılımı ise şu şekilde belirlendi: Manisa merkez 14 adet, ilçe merkezlerinde 37 adet, kırsal mahallelerde 89 adet ve yeni su havzalarının belirlenmesi için araştırmada kullanılmak üzere 15 adet. Ayrıca geçtiğimiz yaz kuraklıktan en çok etkilenen Kula ve Gördes ilçelerinde, su sorununu kökten çözmek amacıyla 4'er adet geniş çaplı sondaj çalışması gerçekleştirilecek.

Manisa genelinde yürütülen su yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, küresel su krizine dikkat çekti. Manisa'nın bir tarım şehri olması nedeniyle su yönetiminin kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Dutlulu şunları söyledi: 'Dünyayı saran su krizi artık kapımızda. Manisa'da özellikle yaz aylarında sulama nedeniyle su kullanımı ciddi oranlara ulaşıyor. Eskiden yüzeye yakın noktalarda suya ulaşabilirken, artık ortalama 250-300 metre derinliklere inmek zorunda kalıyoruz. Yeraltı sularındaki bu azalmayı vatandaşlarımıza hissettirmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Tek amacımız, halkımıza sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak.'



Çalışmaların şu an Alaşehir, Saruhanlı, Gördes, Demirci ve merkez ilçelerde yoğunlaştığını belirten Başkan Dutlulu, 2026 yılı sonuna kadar 300 milyon liralık bütçenin bu projeler için kullanılacağını ifade etti.



2026'DA 155 ADET SONDAJ AÇILACAK

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü Muzaffer Görkem Yemişçi ise teknik süreçle ilgili bilgi vererek, '15 ilçemizde eş zamanlı olarak planlamalarımız sürüyor. Sondaj çalışmalarımızda ortalama 250 metre derinliklerde suya ulaşıyoruz. Manisa'nın her noktasında vatandaşlarımıza standartlara uygun, kaliteli su sağlamak için ekiplerimizle sahadayız' dedi.