Artvin Valisi Turan Ergün, Ocak-Mart 2026 dönemi 'Artvin'in Huzuru' İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda kentin güvenlik durumu ile ilgili detaylı istatistikleri açıkladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ait güvenlik ve asayiş verilerini paylaştığı toplantıda, kentte suç oranlarının genel olarak düştüğünü duyurdu.

'Artvin'in Huzuru' toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ergün, asayiş, terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ile mücadele, trafik denetimleri ve düzensiz göç faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Vali Ergün, bu dönemde kırsal alanlarda 24 küçük çaplı terörle mücadele operasyonu gerçekleştirildiğini belirtirken, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun toplam sayısının 180'e düştüğünü ve aydınlatılma oranının yüzde 100 olduğunu açıkladı. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçun ise toplam 68 olarak kaydedildiği ve aydınlatılma oranının yüzde 95,59 olduğu belirtildi. Ayrıca, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 382 kişinin yakalandığı, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 30 silah ele geçirildiği ve 25 kişi hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

UYUŞTURUCU VE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Uyuşturucu operasyonlarında toplam 855,24 gram uyuşturucu madde ve 12.875 adet sentetik ecza ele geçirildi, 20 kişi tutuklandı. Siber suçlarda ise suç unsuru tespit edilen 53 kişi ve 434 hesap hakkında işlem yapıldı.

Trafik güvenliği denetimlerinde Ocak-Mart döneminde 119.355 araç kontrol edildi, 10.743 araca işlem uygulandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 17 operasyon yapıldı ve 12 kişi tutuklandı.

Toplantının sonunda Artvin'in güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Ergün, 'Güvenlik güçlerimizin titiz çalışmaları ve halkımızın duyarlılığı sayesinde suç oranlarında olumlu bir seyir izlenmektedir. Bu süreçte emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum' dedi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Selçuk Tipi da katıldı.