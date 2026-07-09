Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla il genelinde sürdürdüğü aşure ikramları kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmayı amaçlayan etkinlikte 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen aşure ikramları, Muharrem Ayı boyunca Manisa'nın farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Şehzadeler ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda düzenlenen programda vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikram edildi.

Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmayı amaçlayan etkinlik yoğun ilgi gördü. Programa katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul ile Manisa Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay da kazan başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.