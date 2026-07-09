BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda toplam 21 kilometre uzunluğunda dere yatağını temizledi.

Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Yıldırım, Yenişehir, Kestel ve Orhangazi ilçelerinde bulunan çok sayıda dere yatağı ve su kanalında temizlik çalışması tamamlandı.

Büyükşehir ekipleri İsmetiye, Odunca, Akçaköy, Karınca, Çınarlı, Kuru, Ayvalı, Toprak, Ayafatma, Mera, Karacaoba, Kilise, Mandıras, Karaoğlan, Beton, Çakal, Karanlık ve Ürünlü dereleriyle Nilüfer Çayı ile birlikte sulama kanalları ve köy içlerindeki dereleri sağlıklı hale getirdi.

KARSAK VE ÇARŞI DERELERİNDE YOĞUN MESAİ

Derelerde oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek ve su akışının daha sağlıklı hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar Gemlik ilçesinde de devam etti.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Tarım Peyzaj AŞ ekiplerinin ortak çalışmasıyla Karsak Deresi ve Çarşı Deresi'nde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı.

Karsak Deresi'nin yaklaşık 2 bin 900 metrelik, Çarşı Deresi'nin ise 3 bin metrelik bölümünde dere yatağında biriken çamur, yabancı maddeler ve atıklar büyük bir dikkatle temizlendi.

Ekipler, çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı ilaçlama uygulamaları da gerçekleştiriyor. Ekipler, yaz boyunca dere yataklarında temizlik çalışmasını sürdürecek.

Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek, bu çalışmaların mahalle sakinleri açısından önemli olduğunu belirterek derelerin temizlenmesiyle birlikte vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamını sürdüreceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürleri ileten Muhtar Çiçek, dere temizliğinin dikkat ve titizlikle yapıldığının altını çizerek BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.