Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Sapadere'de restore edilerek ipek evine dönüştürülen eski köy okulunda bulunan üretim atölyeleri ve köy müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Alanya Sapadere İpek Evi Üretim Merkezi, ipekçiliğin serüvenini her aşamasıyla ziyaretçilerine sunarak büyük ilgi görürken, Sapadere kanyonuna düzenlenen turistik turların da uğrak noktası haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'ya kazandırılan Sapadere İpek Evi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. İpek Evi'ne çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor.

Sabah erken saatlerde İpek Evi'nin bahçesinde yeşillikler içerisinde kahvaltısını yapan çocuklar, İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez rehberliğinde atölyeleri gezdi.

Sırasıyla ipek üretim, dokuma ve üretim atölyelerini gezen çocuklar ipekçiliğin her aşamasını görerek deneyimledi. Tarihi dokuma tezgâhı ve köy hayatında kullanılan araç gereçlerin sergilendiği müzeyi ve ipek atölyesi kursiyer kadınlarının ipekten ürettikleri ürünlerin yer aldığı stantları da ilgi ve merakla gezen çocuklar sevdikleri için hediyeler aldılar.

TURLAR ZİYARET ETMEDEN GİTMİYOR

İpek Evi'ne gerçekleşen ziyaretlere ilişkin bilgi veren Alanya Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, 'Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

İpek evimizde satış stantlarımızı yaz döneminde açıyoruz. Sapadere Kanyonu'nu turlar ile gelen turistler de artık İpek Evi'mizi de ziyaret ediyorlar. Kadınlarımız kış boyu aldıkları eğitimlerinin karşılığını yaz döneminde sattıkları ürünler ile alarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar' dedi.

HERKES GÖRMELİ

İpek Evini ziyaret eden çocuklardan Zeynep Sare Oğuz ise ' İpek Evi çok güzeldi. İpek böceklerinin nasıl yetiştiğini yakından gördük. Müzede eskiden kullanılan eşyalar ve resimleri çok beğendim. Her çocuğun İpek Evi'ni görmesini tavsiye ederim çok güzel. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim' diye konuştu.

ALANYA YENİDEN YÜKSELİŞTE

Bölgede İpek böceği yetiştiriciliğinin yaşatılması adına uzun yıllar büyük emek veren Mehmet Hacıkadiroğlu ise 'Uzun yıllar Alanya'da ipekböceği yetiştiriciliğinin yeniden canlanması için mücadele verdik.

Bu sürecin devamında en büyük desteği Antalya Büyükşehir Belediyesi verdi ve yeniden ilk sıralara yükseldik. Belediyemizin kırsal bölgelere verdiği destek tartışılmaz. Büyükşehir Belediyemizin burada çok büyük özverisi ile işler yapıldı. Bu alanda sorumlu olan bütün emekçilere bir Alanyalı olarak Alanya halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.