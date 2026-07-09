İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendirecek 'Mahalle Şenliği ' etkinlikleri 10 Temmuz'da Urla'dan başlıyor. Çocuk atölyeleri, spor deneyim alanları, konserler ve birbirinden renkli gösteriler, temmuz ve ağustos boyunca 23 noktada ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendirecek 'Mahalle Şenliği ' etkinlikleri 10 Temmuz'da Urla'dan başlıyor. Çocuk atölyeleri, spor deneyim alanları, konserler ve birbirinden renkli gösteriler, temmuz ve ağustos boyunca 23 noktada ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında çocukları ve aileleri mahallelerinde kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturacak 'Mahalle Şenliği' etkinliklerini başlatıyor.

Kentin farklı ilçe ve mahallelerinde düzenlenecek şenlikler, 10 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında toplam 23 noktada gerçekleştirilecek.

Her yaştan İzmirlinin ücretsiz katılabileceği etkinlikler saat 19.00'da başlayacak. Program kapsamında çocuk etkinlik atölyeleri, spor deneyim alanları, yüz boyama, mini disko, jonglör ve sihirbaz gösterileri, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının yanı sıra konserler de yer alacak.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Şenliğin ilk durağı 10 Temmuz'da Urla Balıklıova Amfi Tiyatro olacak. Program daha sonra Konak, Aliağa, Ödemiş, Menemen, Balçova, Kiraz, Bayındır, Bayraklı, Kınık ve Karşıyaka'nın ardından Bergama, Bornova, Beydağ, Torbalı, Çeşme, Karaburun, Çiğli, Gaziemir, Tire, Karabağlar, yeniden Kiraz ve Dikili'de devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahalle kültürünü güçlendirmeyi, çocukların yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesini sağlamayı, ailelerin ise sosyal yaşamın içinde bir araya gelmesini amaçlayan etkinliklerle yaz boyunca kentin dört bir yanında şenlik coşkusunu yaşatacak.