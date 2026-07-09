Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu başladı. Türkiye'nin farklı illeri ile kardeş Türk Devletlerinden gelen toplam 35 profesyonel bisiklet sporcusu, yaklaşık 1.056 kilometrelik anlamlı yolculuk boyunca şehitliklerden alacakları vatan toprağını kahraman şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabriyle buluşturacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Arnavutköy 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl düzenlenen organizasyona Türkiye’nin 7 farklı ilinden ve kardeş Türk devletlerinden toplam 35 profesyonel bisiklet sporcusu katıldı. Türkiye’den 27 sporcunun yer aldığı turda, Azerbaycan’dan 4, Özbekistan’dan 2 ve Kazakistan’dan 2 milli sporcu da pedal çevirecek. Yaklaşık 1.056 kilometrelik parkur boyunca Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray ve Niğde güzergâhını takip edecek sporcular, uğradıkları şehitliklerden alacakları sembolik vatan toprağını 15 Temmuz’un simge ismi Şehit Ömer Halisdemir’in Bor ilçesindeki kabri başında bir araya getirecek.

CANDAROĞLU: “10 YILDIR 15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATIYORUZ”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen bisiklet turunun artık yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, fedakârlığın ve milli şuurun güçlü bir sembolüne dönüştüğünü söyledi.

15 Temmuz gecesinde milletin iradesinin hain darbecilere geçit vermediğini vurgulayan Candaroğlu, kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in gösterdiği cesaret ve fedakârlığın Türk milletinin hafızasında daima yaşayacağını ifade etti. Yaklaşık 1.056 kilometrelik parkur boyunca taşınacak vatan topraklarının birlik ve beraberliğin en güçlü sembollerinden biri olacağını belirten Candaroğlu, gençlerin hem sporla hem de milli ve manevi değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. 10 yıldır kesintisiz sürdürülen organizasyonla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere taşımaya devam edeceklerini ifade eden Candaroğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sporculara kazasız ve başarılı bir yolculuk diledi.



HERSANLIOĞLU: “15 TEMMUZ, MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKTIĞI DESTANDIR”

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise konuşmasında 15 Temmuz’un, emperyalist güçlerin yerli iş birlikçileri eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimi olduğunu belirterek, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokrasiye ve devletine sahip çıktığını söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin bu millet için en büyük değerlerden biri olduğunu ifade eden Hersanlıoğlu, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bugün yalnızca kendi sınırları içinde değil, gönül coğrafyasında da mazlumların umudu olduğunu dile getiren Hersanlıoğlu, Türkistan coğrafyasından ve Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen sporculara başarılar dileyerek, “Arnavutköy’ün selamını kahramanımız Ömer Halisdemir’e götürecekler.” dedi.

TURUNÇ: “15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 10 yıldır aralıksız sürdürülen organizasyonun büyük bir vefa örneği olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesinde yalnızca Türkiye’den değil, birçok dost ve kardeş ülkeden de destek gördüklerini ifade eden Turunç, o gece milletin ortaya koyduğu kararlılığın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi. 15 Temmuz Derneği olarak yurt içinde ve yurt dışında binlerce etkinlikle milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ettiklerini belirten Turunç, bu yıl da daha fazla etkinlikle 15 Temmuz’u genç nesillere aktarmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Hadımköy Şehitliği’nden alınan vatan toprağı tur sorumlusuna teslim edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sporcular start noktasındaki yerlerini aldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da bisikletçilere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar eşlik etti.

Bisiklet turu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde Bor’daki kabri başında düzenlenecek anma programıyla sona erecek.

Tur Güzergahı

1.⁠ ⁠Gün | 9 Temmuz Perşembe

İstanbul– Bursa (195 km)

2.⁠ ⁠Gün | 10 Temmuz Cuma

Bursa – Kütahya (227 km)

3.⁠ ⁠Gün | 11 Temmuz Cumartesi

Kütahya – Afyonkarahisar (96 km)

4.⁠ ⁠Gün | 12 Temmuz Pazar

Afyonkarahisar – Konya (230 km)

5.⁠ ⁠Gün | 13 Temmuz Pazartesi

Konya – Aksaray (164 km)

6.⁠ ⁠Gün | 14 Temmuz Salı

Aksaray – Niğde Bor / Çukurkuyu Şehitliği (144 km)