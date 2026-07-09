İŞKUR ile Basın İlan Kurumu arasında imzalanan 'Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü' kapsamında Konya'da basın kuruluşlarının temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Protokolle medya sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılması ve gençlerin uygulamalı eğitimlerle istihdama hazırlanması hedefleniyor.

KONYA (İGFA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Basın İlan Kurumu (BİK) arasında imzalanan 'Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü' kapsamında Konya'da medya sektörüne yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ile kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İŞKUR tarafından basın ve medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen vatandaşlara sunulacak aktif iş gücü hizmetleri, eğitim programları ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

'NİTELİKLİ PERSONEL YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Programın açılışında konuşan Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, İŞKUR'un yalnızca istihdamı artırmayı değil, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi de öncelikli görev olarak gördüğünü belirtti.

Çiftci, 'Basın İlan Kurumu ile yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde medya sektörünün insan kaynağı ihtiyacına önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi ve vatandaşlarımızın istihdama kazandırılması için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.' dedi.

Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak ise medya sektörünün dijital dönüşümüne dikkat çekerek, değişen yapıya uyum sağlayabilecek donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da güçlü bir medya ekosisteminin temelinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu belirterek, kurumlar arasındaki iş birliğinin iletişim sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

ÜÇ FARKLI DESTEK MEKANİZMASI UYGULANACAK

Protokol kapsamında İşbaşı Eğitim Programları (İEP), Mesleki Eğitim Kursları (MEK) ve Çalışanların Mesleki Eğitimi olmak üzere üç temel destek mekanizması hayata geçirilecek.

Programdan medya kuruluşları, sektörde çalışmak isteyen iş arayanlar ve iletişim fakültesi mezunu gençler yararlanabilecek. Böylece mesleki deneyimi bulunmayan adayların gerekli bilgi ve becerileri kazanması, mevcut çalışanların ise dijitalleşme ve yeni medya düzenine uyum sağlayacak eğitimlerle yetkinliklerini artırması hedefleniyor.

Protokol kapsamında medya sektörüne özel düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programları en fazla 9 ay sürebilecek. Bu sayede katılımcılar uzun süreli uygulamalı eğitim alırken, işverenler de ihtiyaç duydukları personeli kendi çalışma ortamlarında yetiştirme imkânı bulacak. Program süresince katılımcılara yapılacak ödemeler, sigorta primleri, eğitici ücretleri ve kursiyerlerin zorunlu giderleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Toplantı, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajıyla sona erdi.