İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy'de hayırsever Seyfettin Selim ile Arnavutköy Belediyesi tarafından yaptırılan Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'nin açılışını gerçekleştirdi. Gül, sağlık yatırımlarında hayırseverler ve yerel yönetimlerin katkısının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda, Arnavutköy'de yapımı tamamlanan Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkezin hayırsever Seyfettin Selim ile Arnavutköy Belediyesi iş birliğiyle inşa edildiği ve İstanbul'daki 1120'nci Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi. Açılış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada sağlık yatırımlarında kamu, yerel yönetimler ve hayırseverlerin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Vali Gül, 'Esasen bu güçlü vizyonu sahada uygularken en büyük destekçilerimiz hayırseverlerimiz ve yerel yönetimlerimiz oluyor. Her hafta koşa koşa gittiğimiz bu açılışların arkasında büyük bir gönül birliği var.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'umuza sağlık kuruluşları kazandırmaya devam ediyoruz.????



Valimiz Davut Gül, ilimizdeki 1️⃣1️⃣2️⃣0️⃣. Aile Sağlığı Merkezi olarak hayırsever Sayın Seyfettin Selim ve Arnavutköy Belediyesi tarafından yaptırılan Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını: https://t.co/qzezpXl4tt pic.twitter.com/Lj8CVZwxTr — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 9, 2026

Hayırsever Seyfettin Selim ile Arnavutköy Belediyesine teşekkür eden Gül, 'Bugün de hayırseverimiz ve Arnavutköy Belediyemiz örnek bir dayanışma gösterdi, bu güzel tesisi mahallemize kazandırdı. Ben tekrardan teşekkür ediyorum.' dedi. Yeni aile sağlığı merkezinin, Durusu Mahallesi ve çevresindeki vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti sunarak bölgedeki sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.