Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesindeki Hakkı İplikçi Parkı içerisinde hizmete açılan Emekli Kafe, kısa sürede emekli vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda emekli vatandaşların bütçelerine destek olmak ve sosyal yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla hizmete sunduğu Emekli Kafe ile vatandaşlardan tam not aldı. Çay, kahve ve limonata gibi ürünlerin uygun fiyatlarla sunulduğu kafede emekliler bir araya gelerek sohbet ediyor, keyifli vakit geçiriyor ve günün yorgunluğunu huzurlu bir ortamda atıyor.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Emekli Kafe, kaliteli hizmet anlayışı ve ekonomik fiyat politikasıyla her gün çok sayıda vatandaşı ağırlamaya devam ediyor.