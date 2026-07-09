Giresun Belediyesi, şehir içi ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla Teyyaredüzü ve Boztekke caddelerinde iki yeni dönel kavşağı hizmete açtı.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesine yönelik çalışmalarını ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önü ile Boztekke Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan iki yeni dönel kavşak hizmete alındı.

Özellikle günün yoğun saatlerinde araç trafiğinin yaşandığı bu noktalarda, uygulamaya alınan kavşak düzenlemesiyle birlikte trafik akışının daha kontrollü ve güvenli hale gelmesi amaçlanırken, sürücülerin kavşak geçişlerinde yaşadığı bekleme sürelerinin azaltılması ve olası kaza risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilen düzenleme, bölgeyi kullanan sürücüler ve vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Kavşakların hizmete girmesiyle birlikte trafik akışının daha düzenli hale geldiğini belirten vatandaşlar, yapılan çalışmanın ulaşım güvenliği açısından yerinde bir uygulama olduğunu ifade etti.

Giresun Belediyesi yetkilileri ise şehir genelinde ulaşımı kolaylaştıracak ve trafik güvenliğini artıracak bu tür küçük ancak etkili düzenlemelerin, ihtiyaç duyulan bölgelerde planlı şekilde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.