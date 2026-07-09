Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcuları, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mindere çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Ayşe Kaplan ve Ubeyd Yakın, kazandıkları şampiyonluklarla Milli Takım kadrosuna seçilerek Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda milli takımı temsil etme hakkı kazandı.

Milli Takım yolunda önemli bir aşama niteliği taşıyan şampiyonada, Büyükşehirli sporcular Ayşe Kaplan, Ubeyd Yakın ve Erdem Demir Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Berat Genç ise ortaya koyduğu performansla Türkiye ikincisi olarak şampiyonada gümüş madalya sahibi oldu.

Alınan sonuçların ardından Büyükşehirli sporculardan Ayşe Kaplan, 6 ve 15 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Milli formayla mücadele edecek.

Aynı şampiyonada kota elde eden bir diğer Büyükşehirli şampiyon sporcu Ubeyd Yakın ise, 18 ve 27 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Milli takım bünyesinde mindere çıkacak.