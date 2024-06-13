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1- Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Sultan Önü, Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık. 2- TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı,Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı.

Güzergâhlar şöyle:

Araçların ring sefer şeklinde, 09:00-17:00 saatleri arasında kent ve ilçe mezarlıklarında hizmet vereceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ulaşım güzergahlarını paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ailelerin bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için Arife günü ve Kurban Bayramı’nın 1. günü, mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Arife günü ve Kurban Bayramı’nın 1. günü, mezarlıklara ücretsiz otobüs seferi düzenleyecek.