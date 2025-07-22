Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal dengeyi ve tarım alanlarını korumak için çevre denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da İklim Zabıtası ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde tarım arazisine kaçak döküm yaptığı belirlenen firmalara yasal işlem uygulandı. Doğayı ve toprağı korumanın sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehrin doğasına zarar veren hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Zabıtası ekipleri, il genelindeki denetimlerine devam ediyor. Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir çevre bırakmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye zarar verenlere de yaptırım uygulamayı sürdürüyor. Yapılan denetimler sırasında, Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde tarla ve bağ vasfındaki tarım alanlarına kaçak moloz dökümü yapıldığı belirlendi. Hem karadan hem de dron destekli havadan gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, döküm yaptığı tespit edilen firmalara cezai işlem uygulandı.

“ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevreye zarar veren hiçbir davranışı kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, “Bu şehrin doğası da toprağı da ağacı da bize emanet. Kaçak döküm yapanlara karşı sessiz kalamayız. Şehrimiz temiz kalsın istiyoruz, çocuklarımıza tertemiz bir şehir bırakmak istiyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada, ama bu sadece belediyenin meselesi değil. Çevreyi korumak bu şehirde yaşayan her bireyin ortak sorumluluğu. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Çevreye zarar veren bir durumla karşılaşırlarsa lütfen bize bildirsinler” dedi.