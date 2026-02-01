Adıyaman'da kamu düzeninin sağlanması ve suçla etkin mücadele amacıyla düzenlenen 'Huzurlu Sokaklar-3' uygulaması kapsamında il genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'daki denetimler kapsamında bin 884 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 249 araç ve motosiklet incelendi.

Kontroller sırasında aranması bulunan 2 kişi yakalanarak adli işlemleri başlatıldı.

Ayrıca yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti.