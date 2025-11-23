Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Genç Temiz yönetiminde yapılan toplantıda, çalışanlar için güvenli koşulların sağlanması için yapılacak iyileştirmeler görüşüldü.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul toplantısında, 17 ilçede bulunan hizmet binalarında alınması gereken önlemler ve iyileştirilmeler görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi personellerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak adına düzenli olarak gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarının bir diğerini Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz başkanlığında gerçekleştirdi. BESOT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demir, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yapılması gerekenler ele alındı.

Kurulda, 17 ilçedeki hizmet binalarında çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemlerin yanı sıra, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli iyileştirmeler hakkında da bilgiler verildi. Toplantıda, personellerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması için alınması gereken önlemlerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması için yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.