İZMİR (İGFA) - Bornova'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, anlamlı ve duygu dolu bir etkinlikle kutlandı. Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireyler hem tarih yolculuğuna çıktı hem de sevginin izlerini geleceğe taşıdı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin eşi Beste Eşki'nin de katıldığı etkinlikte, Bornova Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve İzmir Ege Artı Derneği üyesi down sendromlu bireyler bir araya geldi. Katılımcılar, 'tarihe mektup' etkinliği kapsamında duygu ve düşüncelerini kaleme alarak kapsüller içine yerleştirdi ve bu kapsülleri toprağa gömdü. Böylece sevgi dolu mesajlar, geleceğe bırakılan anlamlı birer hatıraya dönüştü.

Etkinlik boyunca arkeologlar eşliğinde Yeşilova Höyüğü'nü gezen katılımcılar, 8500 yıl öncesinin yaşamını deneyimleme fırsatı buldu. Döneme ait kostümler giyen down sendromlu bireyler, çamurdan kaplar yaparak tarih öncesi üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi. Eğitici olduğu kadar keyifli geçen etkinlikte, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruldu.

Etkinlik, üzerinde 'Farklıyız ama birlikteyiz' yazılı pastanın kesilmesiyle taçlandı. Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajını hep birlikte verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de Yeşilova Höyüğü'nün tarihsel önemine dikkat çekerek, 'Yeşilova Höyüğü, Türkiye topraklarında Urfa'dan, Göbeklitepe'den sonra en eski noktalardan biri. Tüm Akdeniz Havzası'nda tarihin en eski olduğu yerdeyiz. İnsanlık tarih boyunca savaşların, acıların izlerini bıraktı. Biz ise burada sevginin izini bırakmak istedik. Bu duvarlara işlenen el izleri, insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu sevginin simgesi olacak.' diye konuştu.