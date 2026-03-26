Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve eğitim çalışmaları kapsamında düzenlediği 'Edebiyat ve Hayat Buluşmaları', edebiyat tutkunlarını yeniden bir araya getirdi. Programın son etkinliğinde, Martin Puchner'in 'Kelimelerle Dünya Tarihi' adlı eseri üzerine okuma ve söyleşi gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi'de Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen programda Doç. Dr. M. Emin İlhan, konuşmacı olarak katıldı. Okuma etkinliğinde ele alınan Martin Puchner'in 'Kelimelerle Dünya Tarihi' kitabı, kitapseverleri Homeros'tan Harry Potter'a, Don Kişot'tan Komünist Manifesto'ya kadar insanlık tarihini şekillendiren 16 temel yazılı metin üzerinden edebiyatın ve yazının binlerce yıllık etkileyici bir yolculuğuna çıkarttı.

Yaklaşık 4 bin yıllık bir zaman dilimini kapsayan eser, yazının ve edebiyatın dünya üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, metinlerin imparatorlukları nasıl kurup yıktığını, dinleri ve felsefi akımları nasıl şekillendirdiğini de okuyuculara aktardı. Etkinlik, katılımcılara edebiyatın tarihsel gücünü keşfetme fırsatı sundu.

'BU BULUŞMALAR SON DERECE FAYDALI GEÇİYOR'

Martin Puncner 'Kelimelerle Dünya Tarihi' kitabını işlediklerini ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Emin İlhan, 'Yazar, kitabında hikayenin hem sosyal hem de siyasal yaşamımız üzerindeki etkisini ve tarihsel süreçleri nasıl dönüştürdüğünü çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor. Bu yönüyle eser, şimdiye kadar pek ele alınmamış özgün bir yaklaşım sunuyor. Oldukça keyifli bir okuma deneyimi sunan kitapta, ay keşfinden Uzak Doğu metinlerinin inşa sürecine kadar uzanan geniş bir içerikle karşılaşıyoruz. Okuyucu açısından son derece akıcı ve anlaşılır bir dile sahip olan eser, her bir konuyu kendi bağlamı içinde ele alarak ilgili kültürün atmosferini doğrudan yansıtmayı başarıyor. Bu yönüyle kurduğu bağlantılar oldukça güçlü ve etkileyici. Daha önce benzerine pek rastlanmayan bu çalışma, özgünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Edebiyat ve Hayat Buluşmaları' kapsamında belirlenen kitapları okuyarak metinler üzerine kapsamlı tartışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalar son derece faydalı, öğretici ve bilgi dolu geçiyor' şeklinde konuştu.

Okuma etkinliğine katılan kitapseverler ise kendileri için bu etkinlikleri düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.