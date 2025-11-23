İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Çocuk Meclisi 2025-2026 dönemi açılış toplantısında 9-14 yaş arası üyelerle bir araya geldi, çocuklara bilime dayalı kararlar almaları ve doğruların yapılması için mücadele etmeleri mesajını verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark'taki toplantı salonunda düzenlenen İzmir Çocuk Meclisi 2025-2026 dönemi açılış toplantısına katıldı. 199 çocuğun üye olduğu meclis toplantısında, açılış konuşmaları öncesinde çocuk hakları ve Çocuk Meclisi çalışmalarını anlatan videolar gösterildi.

'Söz Çocukta' oturumu ile çocuklar düşüncelerini paylaştı, Başkan Tugay da her çocuğa başarı dileklerini ileten mektuplarını sundu. Çocuklar ise Başkan Tugay'a 'İzmir'de Çocuk İzi Var' temalı parmak izlerinden oluşan tablo hediye etti.

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, çocuklara şu mesajları verdi:

'Sizlerin içinden belediye başkanları, milletvekilleri çıkacak. Çok önemli konumlara geleceksiniz. Doğruları yapmayı ve doğruların yapılması için mücadele etmeyi tercih etmelisiniz. Ne iş yaparsanız yapın bilime göre hareket edin. Pozitif insanlar olun ve etrafınıza iyilik saçın.'

Çocuk Meclisi üyeleri de İzmir'deki oyun parklarından ağaçlandırma çalışmalarına, yapay zeka temelli şikayet sistemlerinden mahalle düzenlemelerine kadar çeşitli öneri ve taleplerini Başkan Tugay'a iletti. Başkan Tugay, çocukların taleplerine olumlu yaklaşarak, fidan desteği, park bakımları ve diğer projelerle ilgili adımlar atacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, toplantıda çocukların kent yönetimine aktif katılımının önemine değindi. Çocuk Meclisi üyeleri ise haklarını öğrenmek ve seslerini duyurabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.