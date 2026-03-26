Kayseri'de öğrencilerin toplu taşıma araçlarını güvenli, bilinçli ve saygılı bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir eğitim projesi hayata geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Nezaket Yolda Kalmasın' projesi kapsamında 'Toplu Taşıma Nezaket Kuralları Eğitimi'nin ilk uygulaması gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime verdiği önem doğrultusunda hayata geçirilen projeyle, öğrencilerin toplu taşıma bilinci ve nezaket kurallarını küçük yaşta kazanması hedefleniyor. Proje ile çocuklara küçük yaşta toplu taşıma bilinci kazandırılması, şehir kültürü farkındalığının oluşturulması ve özellikle nezaket kuralları konusunda duyarlılık geliştirilmesi planlanıyor. Eğitimler, okullarda teorik anlatımlarla başlayıp, toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak devam edecek şekilde planlandı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk eğitimde öğrenciler, otobüs ile yolculuk yaparak toplu taşıma sürecini deneyimledi, ardından tramvaya aktarma yaparak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Böylece öğrencilerin toplu taşıma kültürünü yerinde gözlemleyerek öğrenmeleri sağlandı.

Eğitim programının ardından bir grup öğrenci Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek günü hem eğitici hem de keyifli bir şekilde tamamladı.

Proje kapsamında eğitimler, farklı okullarda artarak devam edecek.