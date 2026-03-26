Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yaşlılar haftası dolayısıyla ilçede ikamet eden asırlık çınarları ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve belediyenin yaşlılara sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapılarak yaşlılarımızın yaşam standartlarını yükselmeyi amaçlayan ziyaretlerde talepler de dinlenerek notlar alındı.

Ziyarette tüm yaşlılarımızın geçmiş bayramını kutlayan Başkan Topuz, fincan setinden oluşan hediye takdim etti. Ziyaretlerde toplumsal hafıza olan büyüklerin tecrübeleri ve yaşam hikayelerinden kesitler de dinlendi.

Beraberindeki Hisarbaşı Hocabedrettin Mahalle Muhtarı Vasfi Selçuk, Beçin Mahalle Muhtarı Hüseyin Belen ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Kenan Diken ile ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Topuz, yapılan sohbetlerin ardından günün anısına çekilen fotoğraflarla ziyaretlerini noktaladı.

Ziyaretlerde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, geleneklerimizi geleceğe taşıyan asırlık çınarlarımızın hayır dualarını almak için bir aradayız. Sizler, bu şehrin yaşayan hafızası, mahallelerimizin huzuru ve ailelerimizin en güçlü dayanaklarısınız. Bugün sahip olduğumuz değerlerde, attığımız her adımda sizlerin emeği, alın teri ve sağduyusu var. Sizlerin sadece bugün değil, yılın 365 günü huzur içinde, hak ettiğiniz saygıyı görerek yaşamanız bizim en büyük önceliğimizdir. Başta bugün ziyaret ettiğimiz değerli büyüklerim olmak üzere, tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor; hepinize sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum' dedi.

