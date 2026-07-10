Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Hüdavendigar Yetenek Evi'nde başlattığı drama atölyesi, çocukların yaz tatilini eğlenerek öğrenip sosyal, zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak geçirmelerine imkan sunuyor.

BURSA (İGFA) -Yaz boyunca çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak birbirinden farklı etkinlikleri hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, çocukların tatil dönemini dolu dolu geçirmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çocukların gelişimini ve kendilerini keşfetmesini amaçlayan düzenlenen drama atölyesi, Hüdavendigar Yetenek Evi'nde büyük bir heyecanla başladı. Öğrencilerin yaz tatilinde yoğun ilgi gösterdiği atölyenin ilk gününde neşe dolu anlar yaşandı. Keyif dolu anlara olan etkinlikte çocuklar, hem yeni arkadaşlıklar kurdu, hem de eğlenceli oyunlarla güzel bir vakit geçirdi. Atölyenin başlangıcında gerçekleştirilen tanışma oyunları sayesinde öğrenciler, kısa sürede birbirleriyle kaynaşırken, sıcak ve samimi bir ortam oluştu. İlk etapta ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen drama atölyesinde çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, özgüven kazanmaları, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilmeleri hedefleniyor. İlerleyen süreçte ortaokul öğrencilerinin de dahil olacağı eğitimlerle birlikte daha geniş bir öğrenci grubuna ulaşılması planlanıyor.

'ÇOCUKLARIMIZA DAHA ÖZGÜR, RAHAT BİR ORTAM SAĞLIYORUZ'

Atölye çalışmaları hakkında bilgiler veren eğitmen Ebru Gün Ermiser, çocukların yaz tatilinde eğlenerek öğrenmelerini amaçlayan drama atölyesi ile birlikte gelişimlerine katkıda bulunulduğuna işaret etti. Yoğun bir katılımın olduğunu vurgulayan Ebru Gün Ermiser, 'Çocuklarımız ilk defa geliyorlar, öncelikle tanışma oyunlarıyla başlıyoruz. İlk günümüzü heyecanla karşıladık. Tanışma oyunlarıyla daha özgür, rahat bir ortam sağlıyoruz. Çocuklarımız için amacımız gelişimlerine hayal güçlerini kullanarak katkı sağlamak. Talep çok fazla, yoğun bir şekilde etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an ilkokul öğrencilerimiz var, daha sonra ortaokul öğrencilerimizle de çalışmalarımız olacak. Etkinliklerimiz yaz boyunca devam ediyor olacak. Desteklerinden ötürü Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

Drama atölyesine katılan çocuklar da çok keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde çocuklar, hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulurken, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri de destekleniyor.