Yeni sezonda TVF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında ligin tecrübeli Baş Antrenörü Caner Doğançay ve ekibi ile sözleşme yeniledi.MANİSA (İGFA) - Yeni dönemle birlikte yepyeni bir oluşumla sezona hazırlanan ve 2024-2025 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nda, tecrübeli Baş Antrenör Caner Doğançay ile sözleşme yenilendi.

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Hedeflerini 1. Lig olarak belirlediklerini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin, “2024-2025 sezonu için voleybol takımımızın hocası olan Caner hocamız ile bugün sözleşme imzalıyoruz. Biliyorsunuz ki yerel seçimlerden sonra Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek, Belediye Başkanımız oldu. Manisalılar, Sayın Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği önemi her gün daha çok hissetmeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak Başkanımız Emre Hasgör ile beraber iyi bir yapılanma içerisine girdik. Özellikle alt yapıda çocuklarımızın gelişimi ile ilgili çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Bugün voleybol takımımızın antrenörü ile imza atıyoruz ancak bu bir başlangıç. Caner Hocam zaten Manisa’yı ve Manisa voleybolunu iyi bilen bir hocamız. Voleybol ekibini güçlendirerek, altyapı ekiplerini oluşturarak hem A takımı ile hem de altyapısı ile güçlü bir Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı geliyor. Amacımız bu yıl güzel bir mücadele vererek, 1. Lig’e çıkmak. Çok nitelikli, çok kaliteli, voleybolu Manisalılara sevdirecek bir ekip oluşturacağız. Manisa’da, Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de gündem olacak bir takım ile geliyoruz. İnşallah Manisa’mız için, ülkemiz için voleybol camiası için hayırlısı olur, Allah mahcup etmesin” dedi.