Fenerbahçe’nin bonservissiz kadrosuna kattığı ama beklediği verimi alamadığı Ryan Kent, Fenerbahçe’den ayrılıyor.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN
İSTANBUL (İGFA) - 2023-24 sezonunun başında büyük umutlarla bonservissiz transfer edilen Ryan Kent, Fenerbahçe’den ayrılıyor.
Bulduğu kısıtlı sürede beklenilen verimi gösteremeyen İskoç futbolcu tekrardan İngiltere’ye dönme hazırlığı yapıyor. İddialara göre Kent, bu ay içerisinde Fenerbahçe’den ayrılıp İngiltere’ye dönecek.
İpswich’in Kent’e yoğun ilgisi bulunurken 27 yaşındaki yıldız 18 maçta 736 dakika süre aldığı kısımda 1 gol 2 asist katkı verdi.
2027’de sözleşmesi sona erecek oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.
Kaynak: igf