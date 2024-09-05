Manisa Badminton İl Temsilciliğinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası’nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 16 sporcuyla katıldığı turnuvada tüm sporcularıyla kürsüye çıkmayı başardı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Manisa Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası’nda boy gösterdi.

Zafer Kupası, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlendi. 11, 13 ve 15 yaş kategorilerinde 16 sporcu ile mücadele eden yeşil-beyazlı sporcuların tamamı kürsüye çıkmayı başardı. Yeşil-beyazlı sporcular, Zafer Kupası’nda 5 birincilik, 5 ikincilik ve 6 üçüncülük kazandı.