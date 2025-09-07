Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla Alaşehir ilçe merkezinde yıllardır süren içme suyu sorununa son verdi.

MANİSA (İGFA) - Kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirilen 260 milyon TL’lik altyapı yatırımıyla, 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı, 7.500 tonluk içme suyu deposu ve 3.600 metrelik terfi hattı tamamlanarak hizmete açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, projenin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Başkan Dutlulu, “Yıllardır süren su kesintileri ve yüksek kayıp-kaçak oranları artık geride kaldı. Yeni hatlarla birlikte Alaşehir’de su artık güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşacak” dedi.

“ALAŞEHİR’İN SORUNLARINA CİDDİYETLE EĞİLİYORUZ”

Başkan Dutlulu, ilçede yapılan diğer altyapı çalışmalarını da paylaştı. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 17 sondaj kuyusu açıldığını, yüklenici firmalar ve ilçe şefliği tarafından toplam 60 kilometre içme suyu hattı döşendiğini belirtti. Ayrıca 3.500 metre kanalizasyon, 1.300 metre yağmur suyu hattı, 25 kilometre ana kanal temizliği ve 9.137 yağmur suyu ızgara temizliği yapıldı. Girelli Mahallesi için ise arıtma tesisi ve terfi istasyonlarıyla yeni bir altyapı sistemi kuruluyor.

“MANİSA HALKIMIZIN SUSUZ KALMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Ana borularda 52 patlak vardı, suyun yüzde 50’si kayboluyordu. Artık Alaşehir’in kurtuluş günü, su sorunundan da kurtuluş günü oldu” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise yatırımın büyüklüğüne dikkat çekerek, “MASKİ’nin bugüne kadar yaptığı en büyük yatırımlardan biri. Üstelik tamamen öz kaynaklarla hayata geçirildi. Manisa milletvekili olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.