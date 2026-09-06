Manisa Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Gün boyunca devam eden programların finalinde sahne alan ünlü rap sanatçısı Ceza, binlerce Akhisarlıya müzik dolu ve coşkulu bir gece yaşattı.

MANİSA (İGFA) - Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenen etkinliklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Gün boyunca gerçekleştirilen programların ardından sahne alan ünlü rap sanatçısı Ceza, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla binlerce Akhisarlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve çok sayıda Akhisarlı vatandaş izledi.

KURTULUŞ COŞKUSU MEYDANLARA TAŞTI

Akhisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Gün içerisinde gerçekleştirilen programların ardından kutlamaların finalinde Ceza sahne aldı. Konser alanını dolduran binlerce Akhisarlı, Akhisar'ın kurtuluşunun yıl dönümünü hep birlikte kutlarken Ceza'nın sevilen şarkılarına da hep bir ağızdan eşlik etti.

Türk rap müziğinin sevilen sanatçılarından Ceza, sahneye çıktığı andan itibaren yüksek enerjisiyle Akhisarlılara müzik dolu bir gece yaşattı. Sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Binlerce kişinin eşlik ettiği şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde devam eden konser, kurtuluş günü etkinliklerinin en coşkulu anlarına sahne oldu. Konser sırasında Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu sahneye çıkarak, sanatçıya çiçek ve hediye takdim etti.

KAYSERİLİ, 'KURTULUŞ COŞKUMUZU HEP BİRLİKTE YAŞADIK'

Konser programının ardından değerlendirmelerde bulunan Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Akhisar'ın kurtuluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. Başkan Kayserili, 'Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Akhisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz Ceza konseriyle büyük bir coşku ve heyecan içinde kutladık. Ceza'nın muhteşem sahne performansı ve birbirinden güzel şarkılarıyla kurtuluş coşkumuzu hep birlikte doyasıya yaşadık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Akhisar'ımızın kurtuluşu için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu da Akhisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak, Akhisarlılara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını iletti.