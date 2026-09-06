Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Osmangazi Millet Bahçesi'ni dolduran binlerce vatandaş, Kurtoğlu'nun yıllara damga vuran şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle devam etti. Festival kapsamında Osmangazi Millet Bahçesi'nde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, Yenişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, usta sanatçının hafızalara kazınan eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Yalnızca Yenişehir'den değil, Bursa ve çevre il ve ilçelerden gelen müzikseverlerin de katıldığı konserde coşku gece boyunca devam etti.

BİRLİK VE BERABERLİK ATMOSFERİ

Konserde vatandaşlarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, festival boyunca oluşan birlik ve beraberlik atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ercan Özel, '5 gündür Yenişehir'imizde çok güzel bir festival atmosferi yaşıyoruz. Tarımından kültürüne, sporundan sanatına kadar şehrimizin bütün değerlerini festivalimizde bir araya getirdik. Bu akşam da yıllardır şarkılarıyla hayatımızın en özel anlarına eşlik eden çok kıymetli bir sanatçımızı, Cengiz Kurtoğlu'nu Yenişehir'imizde ağırlıyoruz. Alanı dolduran binlerce hemşehrimizle şarkıları hep birlikte söylüyor, aynı duyguda buluşuyoruz. Yenişehir bu gece bir kez daha tek yürek oldu' dedi.

'BU COŞKUNUN SAHİBİ HEMŞEHRİLERİMİZ'

Festivalin 5 günü boyunca etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Özel, 'Festivalimizin ilk gününden bu yana bizleri yalnız bırakmayan, meydanlarımızı dolduran, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu coşkunun gerçek sahibi Yenişehir'dir. Birlikte olduğumuzda ne kadar güzel bir şehir olduğumuzu bir kez daha gösterdik' ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan Özel, gecenin anısına usta sanatçıya hediye takdim ederek Yenişehir'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

UNUTULMAZ ŞARKILAR YENİŞEHİR'DE YANKILANDI

Cengiz Kurtoğlu, sevilen eserlerinden oluşan repertuvarıyla müzikseverlere nostalji ve duygu dolu anlar yaşattı. Zaman zaman şarkılarını dinleyicilerle birlikte seslendiren usta sanatçı, Yenişehirli müzikseverlerin ilgisine teşekkür etti. Cep telefonlarının ışıklarıyla renklenen Osmangazi Millet Bahçesi'nde binlerce kişi Kurtoğlu'nun şarkılarına eşlik etti. Konser, Cengiz Kurtoğlu'nun sahneye çağırdığı çocuklarla 'Hayat Bayram Olsa' parçasını seslendirmesiyle son buldu.