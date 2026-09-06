Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, açılış gecesinin ardından bu kez Teoman'ın unutulmaz şarkılarıyla yankılandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un yeni açık hava konser adresi Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, ilk gecesinde Yıldız Tilbe ile başlayan müzik yolculuğuna, 4 Eylül Cuma akşamı Teoman ile devam etti.

Bayhan Müzik projesi olarak hayata geçirilen ve 4.000 kişilik kapasitesiyle 'kusursuz görüş' ilkesi doğrultusunda tasarlanan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, ikinci konser gecesinde Türk rock müziğinin ikonu Teoman'ı ağırladı.

Kapıların açılmasıyla birlikte Ataköy Marina'da başlayan konser heyecanı, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini Teoman'ın sahnedeki güçlü performansına bıraktı. Seyirciler, konser öncesinde fuaye alanında vakit geçirirken, sahne ışıklarının yanmasıyla birlikte tüm dikkatler Teoman'a çevrildi.

Teoman, konserin açılışını 'Çiçek Tarhları' ile yaptı. Kariyeri boyunca kendine özgü sözleri, melodileri ve sahne yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesinin hafızasında yer eden Teoman, gecede yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının güçlü repertuvarı, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nin atmosferiyle buluşurken, binlerce müziksever Teoman'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, eylül ve ekim ayları boyunca birbirinden özel konserlerle müzikseverleri ağırlamaya devam edecek. Teoman, 24 Ekim Cumartesi akşamı tekrar Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak.