Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan sevilen sanatçı Mert Demir, Kayserili müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

KAYSERİ (İGFA) - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Mert Demir konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran izleyiciler, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederek açılış gününün coşkusuna ortak oldu.

Mert Demir; 'Ateşe Düştüm' gibi sevilen şarkılarını Kayserili hayranları için seslendirdi. Sahne performansı ve repertuvarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, festivalin ilk gecesinde Kayserililere unutulmaz anlar yaşattı.