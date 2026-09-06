Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan sevilen sanatçı Mert Demir, Kayserili müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Maltepe plajlarında müzik keyfi
Maltepe plajlarında müzik keyfi
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KAYSERİ (İGFA) - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Mert Demir konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran izleyiciler, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederek açılış gününün coşkusuna ortak oldu.

Mert Demir; 'Ateşe Düştüm' gibi sevilen şarkılarını Kayserili hayranları için seslendirdi. Sahne performansı ve repertuvarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, festivalin ilk gecesinde Kayserililere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: RSS